Hoe er meer windmolens op de Noordzee gebouwd worden zonder de natuur in de weg te zitten

9 april Een passagiersvliegtuig van reisorganisator TUI is afgelopen zomer op het vliegveld van het Britse Birmingham eventjes in de problemen gekomen. Door een softwareprobleem was de vlucht naar het Spaanse Mallorca 1200 kilo zwaarder beladen dan de piloot veronderstelde.