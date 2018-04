Hoe Heineken in Afrika tijdens genocide vrolijk door brouwde

Tijdens de genocide in Rwanda brouwde Heinekens lokale brouwerij vrolijk door en laafden moordende soldaten zich dagelijks aan de in Afrika extra grote pijpjes gerstenat. Het is slechts één van talrijke onthullingen uit het boek Bier voor Afrika over Heinekens Afrikaanse handel en wandel van journalist Olivier van Beemen.

Na Heineken in Afrika uit 2015 kreeg onderzoeksjournalist Olivier van Beemen (38) zoveel nieuwe tips dat er nu een vervolg ligt, dat dit najaar ook in Engelse en Franse vertaling verschijnt. ,,Mijn eerste boek was met de kennis van nu incompleet. Het nieuwe boek bevat twee keer zoveel informatie, maar is de helft dunner.”



Bijzonder is dat Heineken, dat vandaag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt, ditmaal alle medewerking verleende. Zelfs ceo Jean-François van Boxmeer, in de jaren ’90 algemeen directeur in Congo, verleende een interview. ,,Het is van deze tijd dat bedrijven hun deuren openen en transparant zijn,” verklaart Van Beemen de omslag.



Waarschijnlijk heeft Heineken spijt, want Van Beemens tweede boek Bier voor Afrika blijkt véél explosiever dan het eerste. Hoofdstuk na hoofdstuk trekt hij een beerput van corruptie, seks en relaties met dubieuze, moorddadige regimes open. Zo ontmantelt hij de reputatie van ethisch zakendoen die Heineken zo graag uitdraagt.



Quote Heineken ziet zich als weldoener in een zee van armoede, maar als je inzoomt blijft daar weinig van over Olivier van Beemen, auteur Bier in Afrika

Hoe raakt een correspondent Frankrijk verzeild in Heinekens Afrikaanse business?

,,Ik was voor het Financieele Dagblad in het Franstalige Tunesië toen dictator Ben Ali ten val kwam en de Arabische Lente uitbrak. Ik ontdekte hoe groot Heineken in Afrika was en hoe ze in Tunesië nauw samenwerkten met de clan van Ben Ali’s vrouw Leïla Trabelsi. Zo ging het rollen.”

Heineken staat er goed op in Afrika. Het gratis verstrekken van HIV-remmers aan lokaal personeel kreeg lof van ngo’s, met de Heineken Afrika Stichting wordt malaria en geelzucht bestreden.

,,Heineken presenteert zich als weldoener in een zee van armoede. Ze zeggen: als principiële multinational kun je ethisch zaken doen en hoef je niet aan corruptie mee te doen.”

Uit je boek blijkt een ander verhaal.

,,Als je inzoomt, blijft er weinig over. Heineken schermt met alle werkgelegenheid die ze in Afrika zouden creëren, maar gebruikt opgeblazen cijfers. Hun ambitie om zestig procent van de grondstoffen lokaal in te kopen is nog lang niet bereikt Ze kopen zelfs minder lokaal in dan toen ze begonnen en ze rekenen ook gerst mee dat duizenden km’s reist voordat het in de brouwketels verdwijnt. Toch krijgen ze subsidie van Nederland en de VN.”

Volledig scherm Heineken maakt reclame op het plein voor de Heinekenbrouwerij in de Burundese hoofdstad Bujumbura. In het buurland van Rwanda houdt de brouwerij een dictatuur in stand, zegt onderzoeksjournalist Van Beemen

Eigenlijk zijn dat onschuldige details…

,,Heineken zet in Afrika ook promotiemeisjes in, waarschijnlijk duizenden, van wie een deel seksueel misbruikt wordt. Vaak moeten ze met leidinggevenden naar bed om hun baan te behouden. De misstanden zijn al twintig jaar bekend, maar Heineken doet er weinig tegen. Ja, ze huurden korte tijd taxibusjes om vrouwen naar huis te brengen. Alleen bleek dat te duur en werd het teruggedraaid.”

Dat is geen incident?

,,De slechte werkomstandigheden van de meisjes zijn eerder onderdeel van een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd en soms aangemoedigd. Huidig ceo Van Boxmeer had zelf als expat in Congo een relatie met een promotiemeisje, tal van andere managers namen er ook een Afrikaans liefje bij. Daardoor kregen die vrouwen een baan aangeboden of konden ze makkelijker promotie maken."

Schokkend is dat Heinekens lokale brouwerij tijdens de massamoord in Rwanda gewoon doordraait.

,,Heineken erkent dat Hutu-moordenaars hun Primus-bier dronken tijdens de slachtingen en dat ze dat wisten. Dagelijks ontvingen soldaten een bierrantsoen. Maar het bedrijf claimt nu dat ze de controle over de brouwerij waren kwijtgeraakt. Die zou zijn overgenomen door geradicaliseerde personeelsleden. Van Boxmeer begon daar uit zichzelf over. Terwijl niemand dat eerder noemde tijdens mijn gesprekken in Afrika. Zelfs de directeur Afrika van destijds zegt dat het niet waar is.”

In Congo logeerde president Kabila op binnenlandse reizen in de villa van Heinekens dochteronderneming Bralima.

,,Een slimme strategie, want door gratis accommodatie te verlenen verzekert Heineken zich van toegang tot de hoogste kringen. Dat is goud bij problemen. Een beetje Heineken-manager heeft de 06 van zowel de machthebbers als de lokale politiecommissaris altijd paraat.”

Een opmerkelijk weetje is dat pijpjes bier in Afrika dubbel zoveel bier bevatten als in Europa.

,,In Zuid-Afrika en sommige andere landen is het zelfs 75 centiliter, evenveel als een fles wijn. Bij Heineken vertellen ze dat Afrikanen sociale wezens zijn die van oudsher graag bier delen.”

Dat klopt niet?

,,Wellicht is dat historisch juist, maar zelf heb ik nog nooit één Afrikaan zijn bier zien delen. Het is bedoeld om klanten aan te moedigen zo veel mogelijk te drinken. Wist je dat Heineken soms ook meeschrijft aan het nationale alcoholbeleid van landen waar het actief is? Regels zijn er nauwelijks.”



