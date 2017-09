Hoe kunnen we geld blijven uitgeven?

'Dat we op de lange termijn naar een lagere economische groei toe gaan is misschien niet zo erg en gewoon de nieuwe werkelijkheid. We vergrijzen en alleen al daardoor wordt er straks minder extra geproduceerd dan nu het geval is. Maar stel, we willen de groei wel verhogen op de lange termijn, hoe doen we dat dan?



Het vorige kabinet heeft de AOW aan de levensverwachting gekoppeld, dat was een belangrijke stap. Maar de grote vraag is hoe we dat pensioen halen. Bij zware beroepen is het probleem het meest schrijnend, maar steeds langer doorwerken is voor iedereen een uitdaging. Als het ons lukt tot aan de pensioenleeftijd productief te blijven dan hebben we een belangrijke voorwaarde voor groei gecreëerd.



Volgens mij kunnen we twee dingen doen. Mensen moeten eerder uit de baan kunnen stappen die ze opbrandt zonder groot inkomensverlies. Dat betekent dat we moeten blijven uitzoeken hoe we mensen omscholen naar nieuw werk. Dat betekent niet dat iedereen naar school moet. Er zijn veel mensen die veel meer hebben aan een leer-werk constructie.