Hoeveel stijgt de ozb in jouw gemeente? Kijk hier

De vereniging van kopers waarschuwt wel voor al te veel optimisme: gemiddelden kunnen bedrieglijk zijn. Oftewel: per gemeente kan het sterk verschillen. Dat zullen zeker de inwoners van de gemeente Voorschoten in hun portemonnee voelen: zij zijn dit jaar maar liefst 27 procent meer kwijt aan ozb dan vorig jaar. Een verschil van 105 euro, zo blijkt uit het onderzoek van Eigen Huis naar de woonlasten in 372 gemeenten.

Verlaging

In 80 gemeenten wordt de ozb in geringe mate of zelfs in sterke mate verlaagd. Bij inwoners in Gouda kan bijvoorbeeld de vlag uit. Daar daalt de aanslag dit jaar met 48 euro ten opzichte van 2017 (19 procent). Ook de gemeenten Boekel, Nijkerk en Koggenland verlagen de ozb.