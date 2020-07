Hof: Eneco mag miljoenen claimen van de Nederlandse staat

De inmiddels ‘stokoude’ zaak draait om elektriciteitsimporten in het jaar 2000. Eneco kreeg van hoogspanningsbeheerder TenneT minder stroom toegewezen dan waar het achteraf gezien recht op had. Als gevolg moest het energiebedrijf de overige elektriciteit tegen een hoger tarief inkopen.

Volgens Eneco bedraagt de schade een slordige 9,5 miljoen euro, het bedrijf vordert daarbovenop wettelijke kosten. Ook wil het de overige kosten van de zaak vergoed zien.

De Nederlandse staat stelt via het ministerie van Economische Zaken dat de zaak al in 2005 is verjaard. Het Gerechtshof Den Haag maakt daar echter korte metten mee. Nu er allerlei bezwaar- en beroepsprocedures liepen, kon Eneco pas naar de rechter na afronding daarvan. Dat was pas vanaf juni 2005 het geval. Eneco heeft vervolgens de Nederlandse staat op tijd geschreven een zaak te willen starten.

Oorvijg

De Nederlandse staat beargumenteerde juist dat Eneco dit totaal niet duidelijk aangaf. De rechter denkt daar anders over en deelt een oorvijg uit: ‘een professionele organisatie als de Nederlandse staat, met een diepgaande kennis van de energiesecto’ had uit de context kunnen afleiden dat Eneco een claim beoogde in te dienen.

Eneco mag zijn claim van 9,5 miljoen euro dus gewoon indienen. Vraag is of de hele claim zal worden toegekend. Het energiebedrijf vroeg hoogspanningsnetbeheerder TenneT destijds om 800 Megawatt aan stroom - een hoeveelheid waarmee honderdduizenden huishoudens van elektra kunnen worden voorzien. TenneT wees echter slechts 43 MW toe. Een flink deel van de stroom was al vooraf gereserveerd voor andere doelen (zie kader). Achteraf bleek dat niet terecht, maar volgens het Gerechtshof had Eneco ook dan nooit 800 MW gekregen. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen van energiebedrijven om stroom was toewijzing van maximaal de dubbele hoeveelheid (96,6 MW) realistisch geweest.

Verdeelwijze TenneT was discriminerend Op de achtergrond van Eneco's claim spelen afspraken uit de jaren 90 over de verdeling van elektriciteitsimporten. Van de 3500 MW stroom die in het jaar 2000 beschikbaar was, zette TenneT 1500 MW bij voorbaat opzij om het stroomnet in balans te houden. 300 MW werd gereserveerd om andere landen bij netwerkproblemen te hulp te schieten. Nog eens 900 MW ging naar de spotmarkt, een handelsbeurs waar stroom kon worden ingekocht. De resterende 800 MW werd naar rato verdeeld over de energiebedrijven, die daarvoor aanvragen konden doen. Was een dergelijke hoeveelheid aanvankelijk voldoende om alle aanvragen te honoreren, in 2000 werd Duitse elektriciteit door economische ontwikkelingen ineens goedkoper dan Nederlandse elektriciteit. Er ontstond daarop een schaarste aan importcapaciteit. Eneco en andere energiebedrijven tekenden beroep aan tegen deze methodiek en kregen uiteindelijk gelijk. Het Europese Hof van Justitie bepaalde op 7 juni 2005 dat een dergelijke verdeelsleutel niet toegestaan is. Daarop trok hoogspanningsbeheerder TenneT de stekker uit deze methodiek. Voor Eneco was dat reden met zijn claim te komen.

