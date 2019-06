Hoge Raad: Spaartaks is oneerlijk

Spaarders hebben jarenlang teveel aan spaartaks betaald. Maar of ze de geleden schade vergoed krijgen is maar zeer de vraag, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

De zaak draait om de in 2001 ingevoerde heffing op vermogen van particulieren. Destijds werd uitgegaan van een rendement van vier procent op dat vermogen. Daarover moeten belastingplichtigen dan weer 30 procent belasting betalen. In totaal is dat een belasting van 1,2 procent over het vermogen.

Maar in de praktijk halen veel mensen dat rendement niet. De rente op een spaarrekening ligt dicht bij nul procent. Dat betekent dat mensen dus meer aan belasting dan ze aan rendement ontvangen en hun vermogen elk jaar kleiner zien worden. En dat is diefstal aldus de klacht van de Bond voor Belastingbetalers (BvB). Die stapte naar de rechter om een aantal belastingaanslagen uit 2013 en 2014 te laten toetsen.

De Hoge Raad gaat deels mee in die redenering. Volgens de hoogste belastingrechter in Nederland moet gekeken worden naar het rendement dat gemaakt kan worden op een spaarrekening en beleggingen in staatsobligaties, het zogenoemde risicovrije rendement. Als dat lager is dan de 1,2 procent levert de belastingheffing wat in juridische termen ‘een buitensporig zware last’ op, oftewel een onterecht grote greep van de fiscus in de portemonnee van de burger. Dat moet de wetgever herstellen zegt de Hoge Raad. Hoe dat moet daar gaat de rechter niet over.

Teruggaaf

,,Maar daarmee hebben de belastingbetalers niet automatisch recht op teruggaaf van het teveel betaalde’’, waarschuwt Arjo van Eijsden, belastingexpert bij adviesorganisatie EY. ,,Want elke belastingplichtige moet individueel aantonen dat de belastingheffing tot een buitensporig zware last leidt’’.

En dat valt nog niet mee in de praktijk. Want de rechter kijkt niet alleen naar het vermogen van iemand, maar ook naar het inkomen van de belastingplichtige en bijvoorbeeld de partner. Ook kan het zijn dat er bijvoorbeeld nog vermogen in een huis zit. ,,Bij iemand met een hoog inkomen zal de rechter eerder zeggen u betaalt wel te veel belasting over uw vermogen maar u kunt het lijden. Voor u is dit geen buitengewoon zware last’’, geeft Van Eijsden als voorbeeld.