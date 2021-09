Holland Casino, Nederlandse Loterij en acht anderen krijgen online gokvergunning

De overige aanbieders zijn Fair Play Online, GGPoker, Batavia Casino, Bingoal, BetCity.nl, Tombola, Bet365 en LiveScore. Bij het grote publiek zijn deze namen grotendeels onbekend, maar vaak betreft het grote internationale bedrijven.

Zo is Bet365 één van de grootste bookmakers ter wereld en al decennia actief op het gebied van gokken en weddenschappen. Bingoal is Belgisch en is bij onze zuiderburen één van de grote spelers. Batavia Casino is de Nederlandse naam van het door het Finse Play North geëxploiteerde Rocket Casino. Veel aanbieders zijn gevestigd op Malta, wat het centrum van de Europese gokindustrie is.

Strafbankje

Komende jaren komen daar vrijwel zeker meer partijen bij. Een aantal grote buitenlandse spelers - Unibet, Pokerstars en Bwin - hebben afgelopen jaren boetes ontvangen omdat zij afgelopen jaren hun online speelaanbod actief op Nederlandse consumenten richtten. Zij zitten op het strafbankje en mogen pas een kleine drie jaar na het stopzetten van hun overtreding een vergunning aanvragen.

Verwachting is dat Holland Casino cs op 1 oktober meteen live zullen gaan met hun online speelaanbod. Onder het spellenaanbod: poker, blackjack, roulette, maar ook weddenschappen op sportwedstrijden.

800 miljoen euro

Nederland is één van de laatste landen in Europa waar online gokken mogelijk wordt. Hoewel een kleine 2 miljoen mensen wel eens op internet zegt te gokken, kon dat tot nu enkel op buitenlandse sites. Daardoor loopt de fiscus grote bedragen mis, naar verwachting is de Nederlandse markt goed voor 600 tot 800 miljoen euro per jaar.

Het online gokken lag echter uiterst gevoelig in politiek Den Haag, waar er jaren over is gesteggeld. Al in 2012 werd gestart met wetgeving, maar pas in 2019 ging de Eerste Kamer akkoord. Nog weer twee jaar later wordt online spelen echt mogelijk.

Aanbieders blij

Nederlandse Loterij is blij met de verleende vergunning. ,,Ik ben trots dat we online kansspelen aan het gevarieerde spelaanbod van Nederlandse Loterij mogen toevoegen”, stelt ceo Niels Onkenhout. ,,Wij hebben 295 jaar ervaring met het aanbieden van kansspelen, waar heel veel Nederlanders elke dag plezier aan beleven.” Hij stelt te staan voor verantwoord spelen ,,Meedoen is leuk en moet ook leuk blijven.

Dat vindt ook Holland Casino. ,,Wij zijn opgericht zodat Nederlanders in een verantwoorde omgeving kunnen genieten van kansspelen”, zegt bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart. ,,Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om dat online ook mogelijk te maken en consumenten ook online een attractieve hoogwaardige kansspelervaring te bieden in een gecontroleerde omgeving.

Lange adem

FPO, onderdeel van de Janshen-Hahnraths Group, is trots dat het bij de eerste tien aanbieders in Nederland hoort. Het bedrijf is bekend van de 30 Fair Play casino's in ons land. ,,Al sinds 2001 delen wij de visie dat de online markt en de consument gebaat zijn bij regulering middels een vergunningenstelsel en de bijbehorende waarborging”, stelt Björn Fuchs, chief digital officer.

,,Het proces van de totstandkoming van de Wet Kansspelen op Afstand was er een van de lange adem, maar vandaag plukken wij - en binnenkort vooral de Nederlandse consument - daar de vruchten van.”

Begin april dienden al 29 bedrijven een vergunningsaanvraag in bij de toezichthouder. Tien bedrijven krijgen nu als eerst goedkeuring voor het aanbieden van onlinekansspelen. De aanbieders moeten voldoen aan strenge voorwaarden rond toezicht en regelgeving om het risico op gokverslaving zoveel mogelijk te beperken. Ook witwassen moet worden voorkomen.

