Honderden boze vissers demonstreren tegen Europese en Haagse plannen

De vissers zijn afkomstig uit Goedereede, Urk, Den Helder en Texel. In Amsterdam worden nog enkele honderden collega's verwacht die per bus naar de hoofdstad reizen.



De vissers protesteren tegen een reeks Europese en Nederlandse besluiten die nadelig voor hen uitpakken. Zoals de Europese maatregel om de pulsvisserij te verbieden. Maar ook is er verzet tegen de Nederlandse plannen om een windmolenpark te realiseren op de Doggersbank in de Noordzee, het paaigebied van platvis.



Verder zijn ze het niet eens met de Europese aanlandplicht. Die verplicht vissers ertoe dat ze alle kleine bijvangst verplicht mee moeten nemen aan wal en niet meer overboord mogen gooien. Terwijl deze visjes nu nog voor een groot deel levend terug in zee gaan.