850 malafide webwinkels offline gehaald

Klimaatdes­kun­di­gen: haal ook CO2 úit de lucht

1 mei Het uit de lucht halen van broeikasgassen is noodzakelijk om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen. Alleen de uitstoot van CO2 verminderen door bijvoorbeeld meer windmolens te bouwen is niet genoeg, waarschuwen klimaatdeskundigen vandaag in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.