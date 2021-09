Hoogleraar: Banken zijn onvoldoende voorbereid op nieuwe crisis

In 2008 leidde de val van de zakenbank Lehman Brothers in de VS tot een mondiale crisis. Wereldwijd raakten banken in de problemen en moesten die met honderden miljarden belastinggeld gered worden. Dat nooit meer, zeiden de autoriteiten en ze namen maatregelen om een herhaling te voorkomen. Banken moeten voortaan veel meer buffers aanhouden om zelf de klappen van een crisis te kunnen opvangen. Zo moet worden voorkomen dat belastingbetalers moeten opdraaien voor de verliezen van een bank. Maar die buffereisen zijn nog veel te laag, vreest Harald Benink, hoogleraar banking and finance aan de Universiteit van Tilburg.