Hoogovens van Tata Steel: ooit uit nood geboren nu onmisbaar

Dat de hoogovens vandaag hun eeuwfeest vieren, is beslist bijzonder. Zo vanzelfsprekend is het niet dat een Nederlandse industrie de 21ste eeuw haalt. Historicus Reinout Rutte: ,,De mijnen in Limburg zijn allang dicht. De textielindustrie in Tilburg en Enschede is opgedoekt. Eindhoven is geen Philipsstad meer. Maar het staalbedrijf is springlevend."



Heel 'Hoogovens' glimt van trots. Vandaag komt de koning op bezoek en tien dagen op rij speelt er een spectaculaire show in de grootste tent van Europa; vierduizend gasten per keer, werknemers, oud-personeel, omwonenden en klanten. ,,We hebben voor hetere vuren gestaan'', zegt directeur Theo Henrar van Tata Steel Nederland woordspelig.



Intussen doemen nieuwe bedreigingen op. De wereldmarkt voor staal is verpest, enerzijds door gedumpt Chinees staal, anderzijds door hoge invoertarieven van de Amerikaanse president Trump. Nederland spreekt over een klimaatakkoord dat onherroepelijk consequenties krijgt voor Tata Steel, de grootste uitstoter van broeikasgas CO2. En dan is er nog het samengaan van Tata Steel met de staaltak van het Duitse Thyssenkrupp, 25 jaar na de ontbinding van de fusie met Hoesch.