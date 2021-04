Horecabazen over slecht terrasweer: ‘Vrij zinloos’, ‘een donkere dag' en ‘geen enkel nut’

Het is vandaag door het hele land nat en bewolkt en dat leidt tot teleurstelling bij horecaondernemers. Na de ‘feestelijke’ heropening van gisteren zijn de terrassen een dag later weer grotendeels leeg. Dat bewijst volgens de Amsterdamse horecabaas Won Yip (zeven horecazaken in Amsterdam) ‘dat de versoepelingen economisch geen enkel nut hebben voor ondernemers.’

Gisteren verdiende hij de gemaakte kosten nog terug, zegt Hermann Hell (veertien horecazaken waarvan acht in Rotterdam), maar een dag later is open zijn duurder dan gesloten blijven. ,,Ik kan mijn personeel niet last minute afbellen, en bovendien snapt je publiek het niet meer als je de ene dag open bent en de andere weer dicht.” Dus ging het terras om 12.00 uur weer open, voor de tweede opeenvolgende dag na bijna een half jaar sluiting. ,,Er valt nog wel wat op te ruimen, maar verder is dit letterlijk en figuurlijk een donkere dag”, zucht Hell.

Maarten Hinloopen (acht horecazaken in Den Haag) maakte ook gisteren, toen zijn terrassen bijna maximaal waren bezet, verlies. Een dag later zit slechts een enkeling op zijn terras met een dekentje onder de parasol. Het is onmogelijk om met alle beperkingen winst te maken, zegt Hinloopen. ,,Dit is vrij zinloos. En niemand die me kan uitleggen waarom we mensen ‘s ochtends geen koffie mogen serveren voor bij de krant.”

Bij Laurens Meyer (vijftig horecazaken door heel Nederland) is maar één terras goed bezet: ,,De Drie Gezusters in Groningen, dat is overdekt en verwarmd.” Verder beleeft Meyer vandaag als een ‘deceptie', na het ‘feestje’ een dag eerder. Hij hoopt op een snellere vaccinatiecampagne, zegt Meyer, die als zestiger nog wacht op zijn eerste prik. ,,Maar volgens mij mislukken alle plannen van De Jonge.”

Won Yip is gelaten over de weersomstandigheden. ,,We wonen in Nederland, niet in Spanje. Het is wat het is”, zegt de ondernemer wiens holding in 2017 nog een eigen vermogen van bijna 11 miljoen euro bezat. De heropening van de terrassen is volgens Yip ‘enkel voor de moraal’. ,,Of het nou mooi of slecht weer is, deze versoepelingen hebben geen enkel economisch nut voor horecaondernemers. Wat mij betreft steekt het kabinet meer aandacht in vaccineren dan in versoepelen.”

