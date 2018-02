Hudson's Bay breidt niet verder uit in Nederland

,,Wij hebben besloten om ons voorlopig op deze vijftien steden te concentreren’’, zegt Stefaan Le Clair, directeur van Hudson’s Bay in Nederland en België, in een interview met deze krant. ,,Wat we willen doen, willen we daar heel goed doen.’’



Anderhalf jaar geleden beloofde het Canadese winkelbedrijf, dat in zwaar weer verkeert, binnen twee jaar twintig winkels te openen in Nederland. Tot nu toe zijn dat er twaalf: in Den Haag, Leiden, Breda, Tilburg, Den Bosch, Maastricht, Zwolle, Almere, Amsterdam en Rotterdam. Die laatste twee steden hebben naast een Hudson’s Bay ook een filiaal van Hudson’s outletformule Saks OFF 5TH.