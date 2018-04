Huis verkopen? Met deze tips heb je geen makelaar nodig

Inspectie hoeft nog niets te doen tegen overschrij­ding vliegbewe­gin­gen Schiphol

17 april De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoeft nog niet meteen maatregelen te nemen om Schiphol in 2018 aan het maximum aantal vliegbewegingen te houden. Een omwonende van de luchthaven had hier in een kort geding om gevraagd, omdat vorig jaar het toegestane gebruik van de Zwanenburgbaan op 76 dagen is overschreden.