Huishoudens zien miljarden verdampen door coronacrash

Hoeveel geld precies is verloren door huishoudens, is niet bekend. De Nederlandsche Bank heeft voor het laatst eind 2018 onderzoek gedaan naar het effectenbezit van particulieren. Toen hadden huishoudens voor 36 miljard euro aandelen in bezit en voor nog eens 46 miljard euro belegd in Nederlandse beleggingsfondsen. Een op de zeven huishoudens belegt in aandelen of obligaties.



Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) werd beleggen de afgelopen jaren steeds populairder, mede vanwege de lage spaarrente. De VEB schat dat particuliere beleggers 25 tot 30 procent van hun vermogen in aandelen kwijt kunnen zijn geraakt. ,,Het is een heel ongebruikelijke situatie’’, zegt VEB-directeur Paul Koster. ,,Dit is uniek, vooral ook omdat de oorzaak de gezondheid is en niet de economie.'' Hij stelt dat de markt zoekende is en niemand goede modellen heeft om enig inzicht te krijgen in het koersverloop.

Beginnen

Ondanks de verdampte miljarden lijkt er momenteel veel belangstelling onder particulieren om juist nú te beginnen met beleggen. ,,We krijgen veel hits op onze website bij de vraag hoe je moet beginnen.’’ De koersen zijn laag, de crisis is ingegeven door corona en niet door een slechte economie, dus nu is de tijd om in te stappen, redeneren aspirant-beleggers.

,,Stap niet in één keer in. Doe dat nou stap voor stap met kleine bedragen. Bedenk dat je nooit koopt op de bodem en nooit verkoopt op de piek. Beleggen doe je voor de langere termijn. Er zit altijd een vorm van risico in. Beleg nooit met geld dat je op korte termijn nodig kunt hebben. En doe het nóóit met geleend geld.’’

Bij de VEB komen telefoontjes binnen van radeloze mensen die in acute geldnood zitten. ,,Als je voor een ton aandelen kocht met geleend geld en de waarde van je portefeuille is met 30 procent gedaald, krijg je binnen 24 uur een telefoontje van de bank of je per direct even bij wilt storten, want de bank wil zeker weten dat het geld terugkomt.’’

Nederlandse bedrijven

Nederlandse particulieren beleggen vooral in Nederlandse bedrijven. DSM, Ahold, ING, Philips en Shell zijn populair. Eind 2018 was 25 van de 36 miljard euro aan aandelenbezit geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven.

Afgelopen week veerden de aandelen weer stevig op, nadat de overheid tientallen miljarden euro’s had toegezegd om Nederland op de been te houden.

Op 19 februari stond beursindex AEX op 629 punten om vervolgens in een maand tijd te kelderen naar 404 punten, een verlies van 36 procent. De AEX steeg sinds dat dieptepunt op 19 maart weer met zo'n 15 procent naar 458 punten vanochtend.

,,Stevige stutpalen die voor een bodem in deze dramatische markt zorgen’’, noemt VEB-directeur Paul Koster de tientallen miljarden steun aan bedrijven en werknemers die het kabinet heeft toegezegd. Maar de palen zijn beperkt houdbaar. Als de huidige intelligente lockdown nog een halfjaar duurt, zullen ook de stutpalen niet voldoende zijn.