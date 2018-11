Huizenkoper neemt risicohypotheek mee, Eigen Huis bezorgd

Bij een aflossingsvrije hypotheek betalen kopers alleen rente en lossen ze niks af. Voordeel is dat de maandlasten zo laag blijven, alleen blijft na de looptijd een forse schuld staan. Het ongewijzigd voortzetten van hoge aflossingsvrije leningen kan later vervelende gevolgen hebben, waarschuwt Eigen Huis.



,,De maandelijkse lasten kunnen voor sommige huiseigenaren te zwaar worden als het inkomen na pensionering lager is, de hypotheekrenteaftrek eindigt en de rente is gestegen,” zegt Hans André de la Porte.



Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat 9 van de 10 woningbezitters zijn aflossingsvrije hypotheek door de gestegen huizenprijzen volledig kan meenemen en dat ook doet. De belangenclub liet daarvoor 142.000 in dit jaar en in 2017 afgesloten hypotheken analyseren.