‘Huizenveilingen zijn er alleen om de prijs op te drijven’

Steeds meer makelaars laten huizenzoekers online tegen elkaar opbieden. De zoveelste truc om de torenhoge huizenprijzen verder op te stuwen. Zo'n openbare veiling verleidt wanhopige huizenzoekers om een hoger bod te plaatsen dan ze zich hadden voorgenomen. Misschien zelfs wel dan dat ze zich kunnen permitteren. De makelaar is de lachende derde, want die strijkt meer courtage op. Niet de verkoper. Want tenzij die van plan is om onder een brug te gaan slapen, heeft-ie net zo goed last van de verziekte huizenmarkt.



In deze huizenveilingen zitten allerlei psychologische trucs verstopt om de prijs op te drijven. Zo spelen ze in op ons kuddegedrag. Als we weten dat een huis populair is, wordt het nog aantrekkelijker. Ook maken ze gebruik van onze wil om te winnen: wie het huis niet krijgt, is de loser. En dit alles onder tijdsdruk, lastig om het hoofd koel te houden.



De wanhoop druipt af van deze huizenveilingen. Zo volgde ik vorige week - voor deze column - een appartementje in Rotterdam met een vraagprijs van 225.000 euro. Geïntereseerden hadden een ochtend om te bieden. Om 11 uur - na tien biedingen - stond de prijs op zo'n 240.00 euro. Om 12 uur, toen de termijn verliep, was dat bedrag al opgelopen tot meer dan 260.000 euro.



Toen nog was de biedingsoorlog niet afgelopen: om te voorkomen dat iemand om één seconde voor 12 uur een ander overbiedt met 100 euro, krijgen alle bieders na het laatste bod nog vijf minuten extra tijd om een nieuw bod te plaatsen. En dat dus telkens opnieuw, totdat er meer dan vijf minuten zijn verstreken. Even voor twaalven werd bod nummer 20 geplaatst. Maar het laatste bod, nummer 48, viel pas om half 2. De prijs was toen opgelopen tot meer dan 275.000 euro.



Makelaars die de schaarste op de woningmarkt op deze manier misbruiken voor hun eigen gewin, zijn onverantwoord bezig. Ze stoken het vuurtje onder oververhitte markt alleen maar verder op. Om consumenten hiertegen te beschermen, zit er maar één ding op: openbare huizenveilingen per direct verbieden.