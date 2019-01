Huizenzoekers opgelet: zoveel nieuwbouwhuizen zijn er in jouw gemeente bijgekomen

Er zijn flink wat nieuwe woningen bijgebouwd vorig jaar, meldt het CBS. Het gaat om 66.000 nieuwbouwwoningen, bijna 5 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2010. Vooral in Flevoland heerst bouwkoorts, het aantal woningen nam daar toe met 1,5 procent. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Bekijk het hier.

Niet alleen Flevoland houdt de bouw draaiende, ook de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant hebben het afgelopen jaar meer nieuwbouw neergezet dan het landelijke gemiddelde. In Limburg, Friesland en Drenthe werden naar verhouding weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Ook Zuid-Holland bleef steken onder het landelijk gemiddelde. Máár met absolute aantallen, namelijk ruim 11 duizend, eindigde de provincie op de tweede plek na Noord-Holland (bijna 13.700 woningen).

Diemen

De gemeente Diemen was de grootste groeier. Daar bedroeg de toename van het aantal nieuwbouw bijna 5 procent: in totaal werden er 638 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Amsterdam spant, traditiegetrouw de kroon. Daar werden vorig jaar 7.263 nieuwbouwhuizen opgeleverd.

Minder goed nieuws was er voor de woningzoekers in bijvoorbeeld Rotterdam en Maastricht. In die steden nam de nieuwbouw amper toe: slechts met 0,2 procent. In de Maasstad werden 525 nieuwe woningen neergezet (aanzienlijk minder dus dan in het veel kleinere Diemen) en in Maastricht gaat het om slechts 94 woningen. In twee gemeenten, Leiderdorp en Ten Boer, werd vorig jaar geen enkele nieuwbouwwoning gebouwd.

Volgens het statistiekbureau CBS is de woningvoorraad in Nederland vorig jaar met bijna 1 procent toegenomen, naar ruim 7,8 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 74.000 meer dan een jaar eerder. De voorraad kan niet alleen toenemen door nieuwbouw maar ook door bijvoorbeeld het ombouwen van een kantoorpand naar een appartementencomplex.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks met gemiddeld zo’n 76.000 woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat geslonken tot 45.000 nieuwbouwwoningen. In de drie jaren daarna groeide het aantal weer. Afgelopen jaar liep de groeisnelheid wel wat terug, aldus het CBS.

Prijzen

Niet alleen steeg het aantal bijgebouwde nieuwbouwhuizen vorig jaar, ook de prijzen namen extreem hard toe. De grootste makelaarsorganisatie NVM meldde onlangs dat de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning in een jaar tijd met bijna 14 procent is toegenomen tot 361.000 euro in het vierde kwartaal. Door de prijsstijgingen is een een nieuwbouwwoning niet voor iedereen weggelegd. De NVM-makelaars verkochten in heel 2018 (inclusief vrije kavels) 30.900 nieuwbouwwoningen, een daling van 7 procent. ,,Er is enorme interesse voor nieuwbouwwoningen, maar dit resulteert niet in meer transacties’’, meldde de NVM-baas begin deze maand bij de presentatie van de kwartaalcijfers.