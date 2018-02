Hyperloop in Nederland een stap dichterbij: start-up haalt 1,3 miljoen euro op

Hardt Hyperloop is het eerste bedrijf in Europa dat de hyperloop ontwikkelt. De start-up is opgericht door studenten van de TU Delft die eerder de Hyperloop Pod Competition in Los Angeles van de Amerikaanse miljardair Elon Musk wonnen.

De Tesla-baas wil een futuristisch vervoerssysteem waarbij passagiers grote afstanden over land kunnen afleggen met snelheden van meer dan 1.000 kilometer per uur. Het idee is om capsules in een bijna-vacuüm door een buis te laten zweven door middel van magneten.

Hardt realiseerde vorig jaar de eerste testfaciliteit voor hyperloop van Europa op de campus van de TU Delft. Daar worden nu op lage snelheden verschillende hyperloopsystemen getest.

Voortrekker