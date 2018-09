'Icesave was pure economische chantage van Nederland'

Loop als toerist door de nette straatjes van Reykjavik en aan niets valt meer te zien dat de financiële crisis van 2008 nergens harder toesloeg dan hier. Overal in de IJslandse hoofdstad staan bouwkranen en zijn vaklieden aan het timmeren. De bars en restaurants zitten tjokvol met Amerikaanse, Aziatische en Europese toeristen. De IJslandse kroon is spijkerhard, een simpele maaltijd kost al snel veertig euro. Ook sportief is er succes: deze zomer stond het eiland nog op het WK in Rusland, als kleinste zich kwalificerende land (330.000 inwoners) ooit.



,,Ja het gaat weer uitstekend hier", glimlacht Ólafur Ragnar Grímsson als hij zijn Nederlandse bezoek begroet op de Universiteit van Reykjavik. Grímsson, 75 inmiddels, ziet er patent uit. Strak in pak, luxe manchetknopen, het witte haar chique naar links gekamd. De tred kwiek. Van de bekkenbreuk die hij vorig jaar bij het skiën in jetset-oord Aspen, Colorado opliep, is niets merkbaar. Hier zit de meest ervaren politicus van zijn land. Na een politieke carrière die hem onder meer minister van Financiën maakte, diende hij vanaf 1996 twintig jaar als president.