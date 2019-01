Iedere hamburgerbakker mag de naam Big Mac gebruiken

De uitspraak volgt na een jarenlange juridische strijd die een Ierse hamburgerketen begon tegen de Amerikaanse gigant McDonald’s. Nu zegevieren de Ierse hamburgermakers: in de Europese Unie mag iedereen een hamburger met de naam Big Mac verkopen.

De strijd begon met McDonald’s die bezwaar maakte tegen de naam Supermac’s. De naam van de Ierse hamburgerketen lijkt te veel op wat wij maken, vond de wereldwijde keten en spande een rechtszaak aan. Supermac eiste daarop het vrij laten van de namen “Mc” en “Big Mac”.

De EU-autoriteit concludeert nu dat er geen duidelijk bewijs was dat alleen McDonald’s de handelsmerkrechten hadden voor Big Mac in de EU. Het lijkt vrijwel zeker dat het Amerikaanse bedrijf tegen de uitspraak in beroep gaat.

Eerdere uitspraken van het Europese instituut dwongen Supermac's, met een aantal restaurants op het Ierse platteland, ertoe om de uitbreidingsplannen in Europa te staken, meldt The New York Times. Maar nu blijkt dat McDonald's de merken niet goed heeft geregistreerd voor Europa. Een onverwachte overwinning voor een David met 93 miljoen dollar omzet tegen een Goliath met 22,8 miljard dollar omzet.

De eigenaar van Supermac's is Pat McDonagh. Die vindt dat de Amerikaanse megaketen een wereldwijde ‘merkenpestkop’ is geworden.

Volste vertrouwen

McDonald's laat schriftelijk weten de zaak te betreuren. ‘We zijn op de hoogte van het besluit en betreuren dit. Het besluit heeft geen rekening gehouden met het substantiële bewijs dat McDonald’s Big Mac als merk in heel Europa gebruikt. We hebben de intentie om in beroep te gaan en hebben daarbij het volste vertrouwen dat het besluit wordt herzien door de EUIPO. Ondanks deze beslissing van vandaag bezit McDonald’s de volledige en afdwingbare handelsmerkrechten voor het merk “BIG MAC” in heel Europa.’

Micha Schimmel van advocatenkantoor Solv in Amsterdam meldt dat McDonalds in de procedure bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie moest aantonen dat het merk in de afgelopen vijf jaar normaal gebruikt is geweest. ,,McDonalds is in die procedure naar mijn mening redelijk laks omgegaan met die bewijslast, en heeft alleen verklaringen van medewerkers, een kopie van een Wikipedia-pagina, en marketingmateriaal overgelegd. Daarmee was echter onvoldoende aangetoond dat er daadwerkelijk verkoop van de Big Mac heeft plaatsgevonden (onder die naam). En dat is wel nodig om ‘normaal gebruik’ aan te tonen.’’

