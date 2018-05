IKEA roept 'gevaarlijke' stadsfiets SLADDA terug

Wereldwijd heeft IKEA elf meldingen ontvangen van geknapte aandrijfriemen. In twee gevallen leidde dat tot lichte verwondingen. Na deze meldingen besloot IKEA in januari al om de verkoop van de fiets te staken. Omdat uit onderzoek blijkt dat het probleem met de aandrijfriem niet is op te lossen, haalt het bedrijf nu alle fietsen uit voorzorg terug.



In Nederland zijn er 847 van dit soort fietsen verkocht en wereldwijd zijn zo'n 6000 exemplaren. Net als veel andere IKEA-producten moesten kopers ook dit item zelf in elkaar zetten. Bezitters kunnen de fiets terugbrengen naar de winkel en krijgen dan het volledige aankoopbedrag terug. Dit geldt ook voor accessoires die speciaal zijn ontworpen voor de fiets.