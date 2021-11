Ikea’s grootste winkel ter wereld opent in de Filipijnen: oppervlakte van tien voetbalvelden

Ikea heeft bij de Filipijnse hoofdstad Manilla zijn grootste woonwarenhuis ter wereld geopend. In het grote winkelcentrum Mall of Asia neemt de vestiging een oppervlakte van ongeveer 65.000 vierkante meter in. Dat staat gelijk aan zo'n tien voetbalvelden.

De winkel is vijf verdiepingen hoog en verkoopt meer dan 8000 producten. Ikea verwacht zo'n 20.000 bezoekers per dag te kunnen ontvangen. De indeling van de winkel is vergelijkbaar met de kleinere Nederlandse winkels; showrooms om de meubels in te bekijken en een warenhuis waarin je de losse delen van de meubels kunt halen om later zelf in elkaar te schroeven.

De komst van deze eerste Ikea in de Filipijnen was al in 2018 aangekondigd. De winkel had eigenlijk vorig jaar al klaar moeten zijn, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Ook was er een verstoring in de toevoer van het bouwmateriaal, waardoor de opening van de winkel extra vertraagd werd.

Volgeboekt

De winkel trekt meteen al veel gasten. Vanwege de geldende coronamaatregelen in de Filipijnen moeten winkelbezoekers een reservering maken om bij de Ikea langs te komen, en veel Filipino's hebben dat al gedaan. Het boekingssysteem zit al voor de komende twee weken vol.

Ikea zet flink in op expansie. Daarbij kijkt het Zweedse meubelconcern niet alleen naar groeimogelijkheden in Azië. In het voorjaar wordt namelijk de eerste Zuid-Amerikaanse winkel geopend in het Chileense Santiago. Momenteel telt Ikea wereldwijd meer dan 460 filialen. Het is de bedoeling dat er in het lopende boekjaar, dat loopt tot in de zomer van volgend jaar, nog bijna zestig vestigingen bij komen.

