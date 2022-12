In de strijd tegen inflatie verhoogt de ECB opnieuw de rente, en dat zal niet de laatste keer zijn

Prijsstij­ging deze maand stuk minder groot: inflatie 11,2 procent, maar dagelijkse boodschap­pen blijven duur

Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen is in november flink afgenomen ten opzichte van een maand eerder. De inflatie blijft echter hoog. Het dagelijks leven werd deze maand 11,2 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

30 november