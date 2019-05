Indiase Jet Airways failliet verklaard door Nederlandse rechter

Jet Airways werd bij verstek failliet verklaard, dus het is nog niet duidelijk of het bedrijf van het faillissement op de hoogte is en of het daartegen in beroep gaat. Er was niemand van het bedrijf aanwezig bij de uitspraak. Het faillissement geldt volgens het Nederlandse recht in alle landen, maar het is niet direct duidelijk of het Indiase recht dat erkent, geeft curator Rocco Mulder aan.