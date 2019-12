Industriële spionage door Chinezen trof ook Philips

Bankensec­tor schrapt tienduizen­den banen

27 december De langzamer groeiende economie en toenemende digitalisering pakken negatief uit voor voor de werkgelegenheid in de bankensector. Dit jaar kondigden banken aan bijna 78.000 banen te schrappen. Dat is het hoogste aantal in de branche sinds vier jaar, becijferde persbureau Bloomberg.