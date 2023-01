Inflatie in Nederland bedroeg 10 procent in 2022

De kosten van het levensonderhoud lagen in 2022 gemiddeld 10 procent hoger dan een jaar eerder. In 2021 was de inflatie nog 2,7 procent. De prijsstijging van 2022 is de hoogste sinds 1975, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dat jaar waren consumentenproducten gemiddeld 10,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Met name de prijsontwikkeling van energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming, droeg bij aan de hoge inflatie in 2022. Energie was gemiddeld 114 procent duurder dan in 2021. De bijdrage van energie aan de totale inflatie in 2022 was 4,6 procentpunt.

Ook voedingsmiddelen en motorbrandstoffen waren duurder. Voeding was 10,8 procent duurder dan een jaar eerder. In 2021 daalden de prijzen van voeding nog met 0,2 procent. De prijsstijging van voedingsmiddelen werd vooral veroorzaakt door vlees, zuivel, brood en granen, en groente.

Motorbrandstoffen waren 18,1 procent duurder dan het jaar daarvoor, in 2021 was de prijsontwikkeling 16,8 procent. Een liter benzine kostte gemiddeld 2,07 euro in 2022, tegen 1,82 euro in 2021. De prijs van een liter diesel was 1,96 euro, tegen 1,46 euro een jaar eerder.

Vorige week meldde het CBS al dat de cao-lonen 3,2 procent waren gestegen in 2022. Daarmee ligt de stijging van de cao-lonen volgens voorlopige cijfers dit jaar 6,8 procentpunt lager dan de stijging van de consumentenprijzen.

Ook maakte het statistiekbureau vorige week vrijdag het inflatiecijfer over december bekend. Daaruit bleek dat de inflatie vorige maand is gedaald tot 9,6 procent. In november waren consumentengoederen en -diensten nog 9,9 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.