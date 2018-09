ING treft schikking van honderden miljoenen in zaak witwaspraktijken

Grootste stijging Turkse inflatie in vijftien jaar

3 september De inflatie in Turkije is in augustus met bijna 18 procent omhooggeschoten vergeleken met augustus vorig jaar. Dat is de grootste stijging in vijftien jaar en ruim drie keer zoveel als de officiële doelstelling van de Turkse centrale bank. In juli was de geldontwaarding nog 15,9 procent op jaarbasis.