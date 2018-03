ING trekt omstreden salarisverhoging topman Ralph Hamers in

Topman Hamers wordt volgens de bank, in vergelijking met wat banktopmannen verdienen in het buitenland, al jaren onderbetaald. De forse verhoging zou daarom gerechtvaardigd zijn. De raad van commissarissen van de bank wilde zijn totale beloning met de helft verhogen naar 3 miljoen euro, maar ziet daar van af onder druk van de felle reacties die dat voorstel teweegbracht in politiek en maatschappij.

ING wilde het salaris van Hamers vanaf 2018 jaarlijks aanvullen met extra aandelen in de bank. Die constructie zou niet vallen onder de Nederlandse bonusrestricties voor financiële instellingen, omdat er geen prestatiedoel aan gekoppeld zijn.



,,Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat’’, liet president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten.



Om schade voor het bedrijf te voorkomen heeft ING nu besloten het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering.