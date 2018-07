Inspectie: meerdere klachten over te hete werkplekken

Een woordvoerder van de voormalige arbeidsinspectie stelt dat er tot nu toe geen sancties zijn opgelegd. ,,We wijzen melders op de maatregelen die bedrijven kunnen nemen. Tot nu toe is er geen aanleiding geweest om handelend op te treden. Er was in onze ogen geen sprake van ernstig gevaar.''



Vakbond FNV is verantwoordelijk voor twee van de acht meldingen, stelt Erik van de Haar, adviseur arbeidsomstandigheden bij de vakbond. ,,Wij krijgen de laatste tijd wekelijks meerdere meldingen binnen van werknemers, maar bekijken dan eerst of er echt iets aan de hand is, en of we er zelf met het bedrijf uit kunnen komen. Als dat niet zo is maken we melding bij de inspectie.''



Volgens Van de Haar wordt het risico van een te warme werkplek nog vaak onderschat, vooral door kleinere bedrijven. ,,Maar het kan echt gevaarlijk zijn, vooral in beroepen waarin concentratie belangrijk is.''



Volgens de wet mogen werknemers stoppen met hun bezigheden als het te warm is, maar er is geen keiharde temperatuurgrens. De FNV ontwikkelde daarom de Hittestress Calculator, een instrument waar ook de Inspectie SZW naar verwijst. Die houdt ook rekening met de vochtigheid ter plekke en met de kleding die de werknemer draagt of moet dragen.