Intertoys gooit acht grote winkels in de verkoop

De verkoop van de winkels is zo goed als rond, zo bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. De beoogde koper is de Belgische speelgoedketen ToyChamp.

De verkoopplannen sluiten aan bij de strategie van Intertoys om zich stevig te profileren met winkels in middelgrote stadscentra. De voormalige Toys ‘R’ Us-winkels, waaronder die bij winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam, passen niet in dat plaatje.

Voor de beoogde koper zijn die XL-filialen wel een aanwinst: die keten richt zich juist op grote winkels buiten het centrum. De twee speelgoedketens willen het nieuws over de winkelpanden niet bevestigen. ,,Ik kan het niet bevestigen", aldus een zegsman van Intertoys.

In februari ging het kwakkelende Intertoys - voorheen van Blokker - failliet. Het in speelgoed gespecialiseerde Green Swan uit Portugal maakte als nieuwe eigenaar een doorstart met een deel van de winkels. Van de ongeveer 400 winkels is nu nog ongeveer de helft over: 132 eigen winkels en circa 70 franchise.

Kinderparadijs

Intertoys is ondertussen druk bezig bestaande vestigingen om te bouwen tot kinderparadijsjes. Niet alleen Lego en Playmobil is er te koop maar er moet ook een feestje gevierd kunnen worden. Sommige winkels worden uitgerust met een karaoke-studio, escape room of krijgen een gamehal.