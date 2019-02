Intertoys vraagt uitstel van betaling aan, winkels voorlopig nog open

updateOpnieuw dreigt een iconische naam uit de Nederlandse winkelstraten te verdwijnen. Intertoys, Nederlands grootste speelgoedketen, heeft vandaag surséance aangevraagd en gekregen van de Rechtbank Amsterdam. De 400 winkels in Nederland en België, waaronder een kleine dertig filialen in onze regio, blijven voorlopig open.

De uitstel van betaling gaat onmiddellijk in. Aanleiding voor ‘deze vergaande stap; is de hevige concurrentie van online webwinkels. Die hebben Intertoys’ speelgoedomzetten afgelopen decennium gehalveerd.



De keten heeft verder last van grote discounters buiten de traditionele speelgoedbranche, zoals Action en Flying Tiger. Diverse maatregelen om het tij te keren, hebben afgelopen jaar niet gewerkt. Een stevige herstructurering van de huidige organisatie is onontkoombaar, laat de keten weten.

Zwijgend personeel

Bij vestigingen van Intertoys in Doetinchem, Arnhem, Nijmegen en Wageningen was het personeel dinsdag door het hoofdkantoor geïnstrueerd niets te zeggen over het nieuws dat de speelgoedketen uitstel van betaling heeft aangevraagd. Mensen in de winkel in Wageningen reageerden verbaasd dat het blijkbaar zo slecht gaat met Intertoys. ,,Zeker omdat het vaak druk is in de winkel.”



,,In de huidige marktomstandigheden staat ook een marktleider in speelgoed als Intertoys onder voortdurende druk,” zegt Roland Armbruster, ceo van Intertoys. ,,Met een halvering van de speelgoedwinkelverkoop in tien jaar moeten wij nu moeilijke beslissingen nemen.” Hij zegt de onzekerheid te betreuren die dit voor de 3.200 medewerkers en voor de 100 franchisenemers plus talloze leveranciers creëert. ,,Maar de marktontwikkelingen geven geen ander alternatief.”

Het in 1976 opgerichte Intertoys was tot eind 2017 eigendom van Blokker, maar werd verkocht aan Alteri Investors, een Britse retailinvesteerder. De Blokker Holding heeft het al jaren moeilijk en wilde van zijn formules af, op hoofdmerk Blokker na. Eerder werd Leen Bakker afgestoten. De Xenos-winkels gingen naar Casa, dat overigens eigendom van de familie Blokker is.



Rond Sinterklaas 2017 was het nog topdrukte bij deze Intertoys in Nijmegen.

Weinig succes

Een reddingspoging van de speelgoedtak liep op niets uit: in juni 2016 maakte Blokker bekend dat de andere speelgoedformules Bart Smit en Toys XL verder zouden gaan onder de naam Intertoys. Ook werden de hoofdkantoren van Intertoys en Bart Smit samengevoegd. Die operatie mocht niet baten: het jaar erop werden de Intertoys speelgoedwinkels aan Alteri overgedaan voor een onbekend bedrag. Daaronder 100 franchisezaken.



Die aankoop blijkt de Britten tot nu toe weinig succes te hebben gebracht. Eind 2017 was Alteri nog zo positief. ,,Samen met de franchisenemers willen we Intertoys verder omvormen naar een omnichannel retailbedrijf, waarmee de gezondheid van de onderneming het beste is geborgd”, zei ceo Gavin George tegen Retailtrends.n.



,,Hoewel de speelgoedmarkt een aantal moeilijke jaren achter de rug heeft, is het ons streven van Intertoys een volledig op de klant gericht bedrijf te maken, waar klanten hun weg kunnen vinden in relevante, aantrekkelijke en nabijgelegen winkels die naadloos aansluiten bij de webshops.”

Quote Onder de huidige marktom­stan­dig­he­den staat zelfs de marktlei­der in speelgoed onder druk Roland Armbruster, ceo Intertoys

