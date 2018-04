Invallen bij Ziggo Sport en Fox om gesjoemel met sportuitzendrechten

Kartelvorming

De invallen vinden plaats in het kader van een onderzoek naar een mogelijke overtreding van de Europese antitrustwetten. Die wetten verbieden onder meer kartelvorming. ,,Ambtenaren hebben de onaangekondigde inspecties uitgevoerd in verschillende lidstaten bij bedrijven die actief zijn in de distributie van mediarechten en verwante rechten die betrekking hebben op verschillende sporttoernooien en het uitzenden daarvan'', laat de Commissie weten.

Omroepen in heel Europa spenderen miljarden om exclusieve rechten van topcompetities te waarborgen en zo kijkers te trekken. In Nederland heeft Fox Sports de uitzendrechten van onder meer de Nederlandse Eredivisie, de Duitse Bundesliga en de UEFA Europa League. Ziggo Sport, onderdeel van VodafoneZiggo, heeft onder meer de uitzendrechten van de Formule 1 en de Premier League.

Het is nog onduidelijk waar de invallen allemaal zijn geweest maar The Telegraph meldt dat er in ieder geval een huiszoeking is geweest bij het Fox-kantoor in Londen. Het bedrijf achter zenders als Sky Sports en Fox Sports maakte bekend dat het meewerkt met de autoriteiten.