Investeerder PAI doet hoger bod op frisdrankmaker Refresco

Verkoop van dier- en mi­li­eu­vrien­de­lijk gemaakt voedsel stijgt spectaculair

8:11 In 2016 hebben consumenten 3,8 miljard euro uitgegeven aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. Dat is 26 procent meer dan het jaar daarvoor. Het marktaandeel is daarmee gegroeid tot 10 procent, waar dit in 2010 nog maar 3,5 procent bedroeg.