Investeerders roepen techsector op: schiet eens op met die vrouwen aan de top

Een groep investeerders in de Nederlandse techindustrie komt met een plan om meer vrouwen in de top van it-bedrijven te krijgen. Binnen drie jaar moet 35 procent van het management bestaan uit vrouwen. Hoe ze dat gaan doen? ‘Zoek en gij zult vinden.’

Eén van de initiatiefnemers, Alexander Ribbink (55), weet als voormalig marketingdirecteur van TomTom niet beter dan dat vrouwen thuishoren aan de top. Bij de kaartenmaker werkte hij met twee vrouwelijke directeuren. ,,En niet de minste”, voegt hij eraan toe.

Voor zakenman Ribbink is het dan misschien de normaalste zaak van de wereld, voor het gros van de it-bedrijven is dat allerminst zo. Met zijn eigen investeringsmaatschappij Keen Ventures en een trits andere investeerders in techstarters en -groeiers (zogeheten startups en scale-ups), wil hij daar een verschil in maken.

Waarom komen jullie nu met dit initiatief?

,,Dat is te danken aan prins Constantijn die als Nederlandse startupambassadeur het onderwerp op de agenda heeft gezet. Hij wil niet meer in panels zitten als er geen vrouw bij is. De aanleiding is een onderzoek waaruit bleek dat een groot aantal investeringsfondsen vrijwel al hun geld steekt in startups die alleen door mannen worden geleid. Nederland scoorde wat dat betreft slechter dan veel andere landen. Daarop hebben we als groep investeerders gezegd: okay, wat kunnen wij doen om dit te veranderen?.”

En wat gaan jullie precies doen?

,,Met een grote groep investeerders, waaronder Inkef Capital, Eindeit Capital, KPN Ventures, Innovation Quarter en Liof, (tezamen goed voor 1,1 miljard belegd vermogen) hebben we afgesproken dat de top van onze eigen bedrijven, de zogenoemde investeringsprofessionals, binnen drie jaar voor 35 procent uit vrouwen bestaat. Datzelfde vragen we aan bedrijven waarin we investeren. Daarnaast willen we dat een aanzienlijk deel van de oprichters van die bedrijven vrouw is.”

Waarom vinden jullie het zo belangrijk dat er meer vrouwen aan de top komen?

,,Het blijkt uit allerlei onderzoeken: diversere teams, zijn betere teams. Ze behalen betere rendementen.”

Dus deze stap is eigenlijk vooral gedreven door winst?

,,Als je als investeerder zegt, dat je sociaal rendement belangrijk vindt en je het goede wilt doen, dan vertrouwen mensen je niet. Ik vind dat we als maatschappij kansen laten liggen en niet voldoende gebruikmaken van de potentie die er in vrouwen zit. Naast die maatschappelijke en sociale kant, is er ook een eigen belang. Het levert nu eenmaal meer op.”

Is het nu echt zo nodig om als investeerdersclub op de trom te slaan en te zeggen ‘wij willen meer vrouwen aan de top’?

,,Dat we op de trom moeten slaan om dit thema op de kaart te zetten, heeft iets pijnlijks. Hiermee geven we een signaal af dat we ons bewuster moeten worden van overheersende gedachten en overtuigingen over vrouwelijk ondernemerschap en leiderschap. En: als we niets doen, dan weten we zeker dat er niets zal veranderen.”

Wat gaan jullie doen om die vrouwen te vinden?

,,We gaan vanaf vandaag bedrijven waar we in investeren benaderen en zorgen dat dit tijdens de eerstvolgende vergadering op de agenda komt.”

Ik snap dat het begint met bewustwording in de boardrooms, maar wat gaan jullie nu concreet doen om die vrouwen binnen te halen?

,,Zoek en gij zult vinden. Er zijn veel vrouwelijke ondernemers en netwerkorganisaties, er is een lijst met topvrouwen, we zullen daar aansluiting bij moeten vinden. Het begint met een focus op het thema, waardoor je bij een vacature niet standaard denkt aan dat vriendje op de universiteit of een mannelijke oud-collega.”

Hoe keek u een jaar of 10 geleden aan tegen vrouwen aan de top?

,,Ik weet eigenlijk niet beter. Toen ik in de directie van TomTom zat, had ik twee vrouwelijke directeuren en dat waren niet de minste. Ook bij een van mijn vorige werkgevers, Mars Nederland, zat een vrouw in de top.”

Welke sancties worden opgelegd als het quotum niet wordt gehaald?

,,Het woord quotum heb ik nooit in de mond genomen. Het is wel een duidelijk doel: binnen drie jaar moet 35 procent van het management uit vrouwen bestaan. Ik heb de diepste overtuiging dat we deze kant op moeten en dat uiteindelijk dit de overlevingskansen vergroot dus in die zin werkt het ook als beloning voor de bedrijven zelf. En tja, het zou toch te gek zijn als we dit doel niet halen?”