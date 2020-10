Is Hema over acht weken echt gered door Jumbo-familie? Dat ligt aan de banken

Horeca woest: als dit doorgaat, dient kabinet de genadeslag toe

13 oktober Voor het gros van de horecaondernemers heeft het geen zin meer om open te blijven als er deze week nog strengere maatregelen komen. Dat zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, tegen deze nieuwssite. ,,Als het kabinet vandaag met nog strengere maatregelen komt, is dat de genadeslag voor veel kroegen en restaurants. Er is onwijs veel verdriet in de branche.”