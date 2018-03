Italiaanse corruptiezaak tegen Shell en branchegenoot Eni uitgesteld

De rechtbank in Milaan heeft een andere rechter aangesteld, omdat de huidige rechter het te druk heeft. In Nederland is ook aangifte gedaan tegen onder meer Shell en topman Ben van Beurden. Vorig jaar deed justitie een inval bij Shell in Den Haag.



De oliebedrijven en een aantal huidige en voormalige bestuurders zijn aangeklaagd wegens corruptie. Shell en Eni telden in 2011 ongeveer een miljard euro neer voor de exploitatierechten van een olieveld voor de Nigeriaanse kust.



Rond de transactie hangt al langer een zweem van corruptie, omdat de Nigeriaanse regering de opbrengst doorsluisde naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister.