Je wekker loopt 6 minuten achter door ruzie hier 1.000 kilometer vandaan

Europese hoogspanningsnetbeheerders sturen de 220 Volts die uit het stopcontact komen met een kloksnelheid van 50 Hertz door de stroomkabels. Digitale klokken – wekkers, ovens, magnetrons - gebruiken die puls van 50 Hertz om de exacte tijd te bepalen. Om die 50 Hertz continu te garanderen moeten alle hoogspanningsnetbeheerders van Europa een kleine hoeveelheid stroom ter beschikking stellen. Eén land blijft sinds half januari echter in gebreke, maakte de Europese koepel van hoogspanningsnetbeheerders deze week bekend. ,,Als gevolg daarvan is de elektrische frequentie (van 50 Hertz) licht gedaald. Dit heeft elektrische klokken beïnvloed die de tijd niet via een quartz-kristal maar via de frequentie van het stroomnet bijhouden.” Volgens de gezamenlijke netbeheerders lopen veel klokken inmiddels vijf minuten achter. Verder lezen na de foto

Politiek conflict

Nederlandse hoogspanningsbeheerder TenneT bevestigt het verhaal. ,,Inmiddels bedraagt de achterstand zo’n 6 minuten,” vertelt woordvoerder Jeroen Brouwer. Volgens TenneT is de frequentie van 50 Hertz weliswaar slechts minimaal gedaald, maar leidt dat desalniettemin tot flinke tijdsachterstanden.



,,Elk land is verplicht enkele honderden Megawatt aan stroom te leveren. Als één of twee landen verzaken daalt de 50 Hertz naar 49,99 Hertz. Een bijna niet waarneembaar verschil, maar wel één dat op wekkers elke iedere minuut aantikt.



De problemen gelden niet voor smartphones. De tijd daarop wordt via software bijgehouden.



Waarom één Europees land in gebreke blijft wil TenneT niet zeggen. ,,De oorzaak ligt in politieke problemen tussen twee landen in Zuid-Oost Europa,” meldt Brouwer slechts. ,,Wij mengen ons niet in de politiek.” Goed ingevoerde bronnen in de energiesector melden het AD echter dat het om Servië en Kosovo gaat. Door de strubbelingen levert één van de twee hun verplichte bijdrage niet aan het Europese hoogspanningsnetwerk.