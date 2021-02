Jeff Bezos, een van de rijkste personen op aarde, stapt op als ceo van Amazon

Topman Jeff Bezos van Amazon doet een stapje terug bij het Amerikaanse webwinkelconcern. In de zomer wordt hij uitvoerend voorzitter van Amazon. De dagelijkse leiding draagt hij dan over aan Andy Jassy. Bezos zelf wil zich in zijn nieuwe rol meer met ‘nieuwe producten’ gaan bezighouden.

De steenrijke Bezos richtte Amazon zelf in 1994 op. Hij is erg tevreden over hoe het bedrijf er nu voor staat en vindt het daarom een mooie tijd voor deze overgang. In een verklaring aan personeel zou hij daarnaast hebben aangegeven ook meer tijd te willen besteden aan zijn andere passies. Zo is hij ook eigenaar van The Washington Post, een grote Amerikaanse krant. En met het Bezos Earth Fund heeft hij ook een eigen goede doelenfonds.

Voorbijgestreefd

Bezos is tegenwoordig een van de rijkste personen op aarde, vooral door het succes van Amazon. Recent mocht hij zich nog echt de rijkste man van de planeet noemen, maar hij is inmiddels voorbijgestreefd door Tesla-baas Elon Musk. Musk profiteerde er vooral van dat zijn aandelen in de elektrische autobouwer in rap tempo flink meer waard zijn geworden.

Amazon kende wat betreft beurswaarde ook geen slecht jaar. Bekend is dat webwinkels volop profiteren van de coronacrisis en dan met name van de winkelsluitingen en andere maatregelen die het fysiek winkelen nagenoeg onmogelijk maken. De jaaromzet van Amazon dikte uiteindelijk met 38 procent aan tot dik 386 miljard dollar. Onder de streep bleef meer dan 21 miljard dollar over, wat neerkomt op bijna een verdubbeling van de winst ten opzichte van 2019.

Forse groei

Het concern dankt deze forse groei niet alleen aan het massale webwinkelen. Ook de clouddivisie van de onderneming had de wind in de rug omdat bedrijven in rap tempo moeten digitaliseren om het werken op afstand mogelijk te maken. De nieuwe topman Amazon, Jassy, stond de afgelopen tijd aan het hoofd van deze tak, ook wel bekend als Amazon Web Services.