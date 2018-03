Jongeren vinden afdingen moeilijk

Ziet de dealer ook dat jongeren bleuer zijn? Arnoud Pruijsen, eigenaar van autobedrijf 't Centrum in het Brabantse Eethen, ziet in elk geval een verschil tussen de latere en vroegere generaties. ,,De oudere generatie zit vaak nog in de stand dat er onderhandeld móet worden. Als ze geen korting krijgen, zitten ze voor schut op verjaardagen, dat gevoel hebben ze."



Maar de werkelijkheid is veranderd, zegt Pruijsen. Alles is transparant, op internet zie je zo of de Golf die in de showroom staat te blinken realistisch geprijsd is of niet. ,,Jongeren hebben hebben hun huiswerk al gedaan als ze hier binnenkomen, ze komen niet voor niets. Vergelijk het maar met de Mediamarkt: als je daar naartoe gaat omdat je gezien hebt dat je het product dat je wilt nergens goedkoper kunt krijgen, ga je ook niet afdingen."



Met zijn autobedrijf probeert Pruijsen qua prijs altijd bij beste drie à vier van Nederland te zitten, en dan is er niet zo veel afdingruimte meer. ,,Oudere klanten zijn daar minder op ingesteld dan jongeren. Maar ik geloof er niks van dat jongeren niet goed kunnen onderhandelen. Ze zijn mondig zat."