Joy en John vinden slim omgaan met geld een sport: ‘Alleen op papier zijn we arm’

Prijs vat Amerikaan­se olie zakt onder de 15 dollar

6:41 De prijs van een vat Amerikaanse olie is onder de 15 dollar gedoken. Dat is het laagste niveau in twee decennia en komt vooral doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis en vanwege een prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland op de oliemarkt.