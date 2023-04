Jumbo krijgt klappen en verliest van de concurrentie: ‘Ze moeten met een nieuw verhaal komen’

Leids biotechbe­drijf Pharming hoopt op jackpot met nieuw medicijn

Beleggers geloven helemaal in het nieuwe medicijn tegen een zeldzame ziekte dat het Leidse biotechbedrijf Pharming in de VS op de markt brengt. Het aandeel ging met tientallen procenten omhoog. Het medicijn kost 547.000 dollar per patiënt per jaar.