Jumbo-topman Frits van Eerd opgepakt bij inval in zijn villa, mag niet met familie of vrienden praten

witwassenJumbo-topman Frits van Eerd is gisteren bij de inval in zijn villa in het Brabantse Heeswijk-Dinther opgepakt. Daarnaast zijn ook diverse personen uit de motorcrosswereld ingerekend. Dit melden meerdere bronnen rond het strafrechtelijk onderzoek aan het FD .

De officier van justitie beslist morgen hoe het onderzoek wordt voortgezet en of het wenselijk is dat de verdachten vast blijven zitten. In dat geval zullen zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank, die het voorarrest moet toetsen.

Alle verdachten zitten momenteel in beperkingen, wat wil zeggen dat zij enkel contact mogen hebben met hun advocaat. Een woordvoerster van het OM kan op dit moment geen nadere informatie geven.

Invallen

Gisteren werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek door onder meer de FIOD en het OM. Invallen vonden plaats in de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, maar ook op plaatsen in Groningen en Drenthe.

Jumbo gaat niet in op de vraag wat het onderzoek betekent voor de positie van Van Eerd als bestuursvoorzitter van het supermarktconcern. Het familiebedrijf liet dinsdag in een schriftelijke verklaring weten dat het OM vragen heeft gesteld aan Van Eerd, maar dat het onderzoek niet op Jumbo is gericht.

Hoofdverdachte

Een man uit de gemeente Aa en Hunze (Drenthe), de 58-jarige voormalig motorcrosser Theo E., is hoofdverdachte in de zaak. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en BTW-fraude. E. was actief als teammanager binnen de motorracerij en is in het verleden ploegleider zijn geweest van het door Van Eerd gesponsorde team Jumbo TvE MX. Hij en Van Eerd zouden elkaar gekend hebben, blijkt uit ons profiel van de hoofdverdachte.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

Hoe was het contact?

De grote vraag is nog altijd hoe Van Eerd, een van de rijkste mensen van Nederland, in deze zaak verzeild geraakt is. Uit eerdere artikelen blijkt dat Van Eerd af en toe talentvolle crossers aan E. koppelde. Het laatste bericht daarover stamt uit maart 2014, een half jaar voordat E. in verband gebracht werd met criminele activiteiten.

Onduidelijk is of en op wat voor manier Van Eerd de laatste jaren nog in contact stond met E. Justitie wil die vraag niet beantwoorden. Bronnen in de motorsport stellen dat E. de laatste jaren niet meer actief was als teammanager. De laatste berichten daarover dateren uit 2018.

Sponsoring

Jumbo is onder andere sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen. Daarnaast steekt Jumbo naar eigen zeggen ook geld in andere veelbelovende sporttalenten die het ‘in zich hebben om uit te groeien tot een sporticoon van de maatschappij’. Zo is Jumbo onder andere sponsor van motorcrosser Jeffrey Herlings, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP.

