Juncker: ‘Britten niet klaar voor versnelling Brexit-overleg’

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei dat vanmorgen in een debat met het Europese Parlement, dat in een resolutie later vandaag tot dezelfde conclusie komt. De belangrijke speech van premier Theresa May in Florence anderhalve week geleden was ‘verzoenend’, maar ‘speeches zijn geen onderhandelingsposities’, aldus de Commissievoorzitter. ,,Voordat we gesprekken over de toekomst kunnen beginnen is eerst meer duidelijkheid nodig.” Juncker zei eerder al dat die handelsgesprekken er dit jaar niet meer komen, ‘tenzij er wonderen gebeuren’.