Kabinet: Opleggen concurrentiebeding aan medewerker wordt moeilijker

Deze beperkende regel is ooit toegestaan om bedrijfsbelangen van werkgevers te beschermen. Maar die beperking is vaak niet terecht, blijkt volgens het kabinet uit onderzoek. Hierdoor kunnen werknemers minder makkelijk van baan wisselen en werkgevers minder makkelijk mensen vinden.

Moderniseren

Het kabinet heeft daarom besloten het concurrentiebeding te moderniseren. Minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): ,,Een concurrentiebeding kan nodig zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen. Maar we zien nu dat er in contracten steeds vaker standaard een concurrentiebeding staat, terwijl daar geen goede reden voor is. Dat is onnodig beperkend.”