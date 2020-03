Kan ik mijn reis annuleren vanwege corona? En vier andere vragen

Annuleren of niet?

Wie wil annuleren, kan dat natuurlijk altijd doen, roepen reisverzekeraars, financieel vergelijkers en reisorganisaties in koor. Maar houd er wel rekening mee dat je bij annulering mogelijk je hele reissom kwijt bent. Als er geen negatief reisadvies is afgekondigd voor je reisbestemming en je besluit te annuleren, dan is dat voor eigen rekening.



Als je hotel of luchtvaartmaatschappij geen kosteloze annulering aanbiedt, dan heb je eveneens pech. Als je geluk hebt, dan dekt je annuleringsverzekering een virusuitbraak of negatief reisadvies. Maar die kans lijkt erg klein, want de meeste verzekeraars sluiten dat uit.