Karin en Hennie poten aan op Corfu: ‘Elke klus pakken we nu aan’

Karin: ,,In ons vorige leven waren we goedbetaalde yuppen. Hennie werkte als ict-manager over de hele wereld en ik was communicatieadviseur voor ­internationale bedrijven. We reisden veel en kwamen vaak op Corfu. Op een gegeven moment besloten we dat we hier oud wilden worden.’’



Hennie: ,,Die ideeën werden concreter rond 2005. Twee jaar later verhuisden we.’’