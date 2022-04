Keerzijde papieren rietjes: stukjes laten los en belanden in keel, 400 meldingen

Stukjes van papieren rietjes blijken regelmatig los te laten en bij kinderen in hun keel te komen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft daar de laatste tijd ruim vierhonderd meldingen over binnengekregen. In bijna alle gevallen werd een drinkpakje langzaam leeggedronken. Als iemand langdurig sabbelt op een papieren rietje, kunnen delen week worden en loslaten. Volgens de toezichthouder speelt dit risico vooral onder kinderen en mensen met een beperking.

,,De gemelde incidenten geven een beeld van een mogelijk risico op verstikking’’, aldus de toezichthouder. Die spreekt van een ‘vermijdbaar risico dat met voldoende oplettendheid beperkt kan worden’. Het advies aan ouders en verzorgers is om in de buurt te blijven als ze kinderen, of mensen met een beperking, iets laten drinken met een papieren rietje.

In de meeste gevallen konden kinderen het papierpropje zelf uithoesten. ,,Er zijn geen daadwerkelijke verstikkingen of medische noodsituaties gemeld.’’

1300 meldingen binnengekomen

De meldingen kwamen binnen nadat de NVWA mensen eind februari had opgeroepen problemen met papieren rietjes te melden. In totaal kwamen 1300 meldingen binnen. Daar zaten bijvoorbeeld ook algemene klachten tussen over de kwaliteit van rietjes.

Papieren rietjes zijn de norm geworden sinds in de Europese Unie vorig jaar een verbod op rietjes van plastic inging. Over deze keerzijde gaat de NVWA in gesprek met fabrikanten ‘om met hen mogelijke alternatieven te bespreken dan wel de kwaliteit van papieren rietjes te verbeteren’. De meldingen worden ook gedeeld met de Europese Commissie.