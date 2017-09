Winkeliers nu al bang voor kerststress

Hoe kom ik in godsnaam nog aan een mini-Super Nintendo?

Een gemoderniseerde miniatuurversie van de goede oude Super Nintendo had vanaf vandaag in de winkels moeten liggen, maar fans die er een wilden kopen kwamen van een koude kermis thuis. De spelcomputertjes waren namelijk lang voor vandaag al vergeven via online vooruitbestellingen. Wil je voor jezelf of je kinderen toch nog een bemachtigen voor de feestdagen? Paul Hulsebosch van technologiesite Tweakers geeft je wat tips.