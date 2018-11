Keukenboeren willen van het gasfornuis af

Nieuwe elektra drijven kosten inductie op

Met name de elektra die in oudere huizen aangepast moet worden, maken inductie duurder. Een inductiekookplaat vergt relatief veel stroom en kan daardoor niet op een gewoon stopcontact worden aangesloten. Een speciaal type stopcontact (een perilex driefasenaansluiting) is vereist, dat ook in veel horecazaken of bij bakkerijen wordt gebruikt. Zo’n stopcontact bezit vier gaten.



Daarnaast moet in de meterkast een aparte groep aanwezig zijn voor inductie. In huizen tot en met de jaren 80 is dat vaak niet aanwezig. Gemiddeld kost het 800 euro om de elektra voor inductie geschikt te maken.